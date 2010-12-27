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«Нелюбовь» Звягинцева попала в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.
Сегодня, 17:03
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polinakravchenko
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«Нелюбовь» Звягинцева попала в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

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Фильм «Нелюбовь», будет бороться за победу на фестивале европейского кино.

В ближайшие время около 3 тысяч экспертов кинематографа будут принимать решения, кому достанется премия, режиссерским, актерским и сценарным номинациям, а также в категории «Лучший европейский фильм».

Окончательный список претендентов объявят 4 ноября на Фестивале европейского кино, который пройдет в Севилье. Фавориты будут известны 9 декабря, в Берлине. Ранее говорилось, что ленту «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, хотят выдвинуть на Оскар, вслед за «Матильдой» Алексея Учителя.

Также номинирован коллега Звягинцева, Андрей Кончаловский со своей картиной «Рай».
 

Теги: кино , премия
Категории: Кино

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