«Нелюбовь» Звягинцева попала в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Фильм «Нелюбовь», будет бороться за победу на фестивале европейского кино.

В ближайшие время около 3 тысяч экспертов кинематографа будут принимать решения, кому достанется премия, режиссерским, актерским и сценарным номинациям, а также в категории «Лучший европейский фильм».

Окончательный список претендентов объявят 4 ноября на Фестивале европейского кино, который пройдет в Севилье. Фавориты будут известны 9 декабря, в Берлине. Ранее говорилось, что ленту «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, хотят выдвинуть на Оскар, вслед за «Матильдой» Алексея Учителя.

Также номинирован коллега Звягинцева, Андрей Кончаловский со своей картиной «Рай».

