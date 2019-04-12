"Неделя Пушкинской карты" стартовала в Российском этнографическом музее

Проект "Пушкинская карта" был запущен ровно год назад.

Музей разработал специальную программу для обладателей "Пушкинской карты", сообщила заместитель директора по культурно-образовательной деятельности Российского этнографического музея Ирина Донина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

С 1 по 8 сентября граждане РФ от 14 до 22 лет смогут посетить учреждение на специальных условиях. Как уточнила Донина, был создан чат-бот, с помощью которого можно получить информацию и купить билеты.

Так, например, для посетителей проведут мастер-классы по набойке, росписи, расскажут об уникальной старинной технологии украшения ткани. Всего за несколько часов гости смогут совершить путешествие по России от Балтики до Чукотки рубежа XIX-XX веков. Есть еще одна экскурсия: она посвящена русскому народному костюму.

Напомним, номинал карты составляет 5 тысяч рублей. На них можно покупать билеты в музеи, театры, кинотеатры.

Фото: ВКонтакте / Российский этнографический музей