"Недели Северных стран" стартуют в Петербурге

Фестиваль станет уже 11-м по счету.

Фестиваль "Недели Северных стран" стартует в Петербурге в ближайшие дни. Он стал уже одиннадцатым по счету, организаторы рассказали Piter.tv о том, что мероприятия фестиваля пройдут в течение месяца – с 10 сентября по 10 октября 2021 года.

Темой этого года стала экология и устойчивое развитие. Петербуржцам представят опыт Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии в разных сферах – от науки до урбанистики, а также практики осознанного потребления, экологичных моды, дизайна, развития городов и охраны окружающей среды.

На фестивале состоится конференция об экономике замкнутого цикла с экспертами из России и Северных стран. В целом запланировано более 20 открытых событий, некоторые мероприятия пойдут в смешанном формате – определенные встречи будут транслироваться в режиме онлайн на медиаресурсах фестиваля.

Фото: Copenhagen Mediacenter / предоставлено организаторами