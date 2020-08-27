«Не чувствовала годы»: Людмила Митина покинула пост директора школы №7

Людмила Митина внесла значительный вклад в систему образования Выборгского района.

26 августа в школе №7 города Выборга прошло важное мероприятие - директора школы Людмилу Митину проводили на заслуженный отдых.

Стаж педагогической работы Людмилы Александровны более 50 лет. За это время она получила почетное звание Заслуженного учителя Российской Федерации, Отличника народного образования. Людмила Митина посвятила школе №7 Выборга 43 года.

Школу, образование любила. Вот сейчас смотрю на всех и думаю, что меня держало до сих пор. Не чувствовала годы. Все время хотелось работать, стараться, творить. И я благодарна судьбе за то, что выбрала эту профессию. Мне было интересно работать. Это, конечно, заслуга нашей администрации, нашего комитета, заслуга всех тех людей, которые пришли в образование. - отмечает Митина.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поблагодарил Людмилу Митину за вклад в систему образования Выборгского района и добросовестный труд.

Мы потеряли в вашем лице сегодня профессионала. Но вы никуда не уходите. Вы просто немного меняете профиль работы - займетесь семьей, воспитанием внуков. Ваша работа в качестве депутата продолжается, и я даже рад, потому что у вас будет больше времени.

Слова признательности также выразили руководители образовательных организаций. Председатель комитета образования Ольга Карвелис, отметила, что бесценный опыт и знания, которыми владеет Людмила Александровна, должны и дальше служить системе образования Выборгского района.

Отметим, что новым директором учебного заведения станет Ольга Владимировна Безрученкова.

