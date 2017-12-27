Названы сферы рынка труда в Петербурге с наибольшей текучестью персонала

Эксперты из сферы трудоустройства в Санкт-Петербурге рассказали, в каких отраслях существует наибольшая "текучка" персонала.

Высокую текучесть персонала обычно связывают с внутренними процессами компаний. Она возникает в результате низкой эффективности менеджмента, недостаточной стабильности и целостности организации, а также отсутствия слаженности в работе коллектива и плохих условий труда. Так, годовые потери в некоторых компаниях достигают 90% именно из-за этого явления.

Лидерами по текучке кадров со средним показателем 12% являются розничная торговля, HoReCa, промышленность и банковский сектор. За ними следуют отрасль продаж, транспорт и логистика, финансовые услуги – усредненный показатель текучести в них составляет 9%. А относительную стабильность демонстрируют сфера информационных технологий и строительства: 7% при уровне естественной текучести 3-5% в год.

Самый высокий показатель текучести – в среднем 40% – фиксируется среди рабочего линейного персонала (фронт-офиса): продавцов, кредитных консультантов, кассиров, менеджеров по продажам, официантов, менеджеров по работе с клиентами и т.д. А самый низкий – среди руководящего состава. Он фиксируется на отметке 6%.

Какие организации Петербурга чаще всего нуждаются в новых работниках?

По состоянию на начало года на портале Trud.com открыто более 100 тысяч вакансий в Санкт-Петербурге. По количеству открытых предложений по работе лидируют такие отрасли: "торговля и продажи" (20,8 тыс. предложений по работе в Санкт-Петербурге), "промышленное производство"(16,6 тыс. вакансий), "информационные технологии, интернет" (5,7 тыс. позиций).

Результаты исследований, которые проводились специалистами по психологии труда в течение 2017 года, продемонстрировали, что чаще всего потребность в новых сотрудниках возникает:

- в крупных и мелких торговых сетях (в основном в тех, которые специализируются на продуктовой рознице, в сетях цифровой и бытовой техники, парфюмерно-косметических сетях);

- в банках;

- в строительных компаниях;

- в отелях, гостиницах;

- в кафе (особенно относящихся к сетям общественного питания), барах;

- на предприятиях текстильной промышленности;

- на предприятиях, специализирующихся на производстве пищевых продуктов и напитков, производстве электрооборудования;

- в агентствах недвижимости;

- в аутсорсинговых компаниях;

- в рекламных агентствах;

- в службах такси.

Секреты успешного поиска работы

Приступая к поиску работы, тщательно изучите всю доступную информацию о компании, в которую хотите направить резюме или собираетесь на собеседование. Обращайте внимание не только на отзывы бывших работников и то, какую систему мотивации компания предлагает.

Показателем подхода к найму является уровень конкурса на получение должности. Значение имеет также частота смены руководства и то, какие сотрудники чаще всего уходят.

Не лишним будет и поверхностное ознакомление с карьерой ушедших работников. Так, если она развивается успешно – возможно, предприятие или фирма, которая стала объектом вашего внимания, стала "трамплином" для их профессионального становления.

Кроме того, вам следует определиться со своими целями, а также четко обозначить моменты, которые вы допускаете в качестве компромисса (например, нерегулярные переработки) и факторы, которые неприемлемы для вас ни при каких обстоятельствах (к примеру, условие быть круглосуточно на связи вопреки тому, что по факту должность не требует этого). Ваше грамотное самопозиционирование в разы повышает шансы на успешное трудоустройство.