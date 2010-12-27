Как сообщает "Росбалт", станция метро "Нарвская" была недоступна для пассажиров вечером 28 сентября из-за бесхозного предмета.
В 20:57 "Нарвскую" закрыли и уже в 21:03 открыли.
Опасных предметов на станции не было обнаружено.
Сегодня, 21:24
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"Нарвскую" закрывали на 5 минут из-за бесхозного предмета
На проверку станции красной линии "Нарвская" потребовалось 5 минут. Ранее ее закрывали из-за бесхозного предмета.
Как сообщает "Росбалт", станция метро "Нарвская" была недоступна для пассажиров вечером 28 сентября из-за бесхозного предмета.