"Нарвскую" закрывали на 5 минут из-за бесхозного предмета

На проверку станции красной линии "Нарвская" потребовалось 5 минут. Ранее ее закрывали из-за бесхозного предмета.

Как сообщает "Росбалт", станция метро "Нарвская" была недоступна для пассажиров вечером 28 сентября из-за бесхозного предмета.



В 20:57 "Нарвскую" закрыли и уже в 21:03 открыли.



Опасных предметов на станции не было обнаружено.