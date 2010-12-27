На улице Маршала Говорова вспыхнул "Мерседес"

У автомобиля полностью сгорел салон.

Сегодня ночью, 3 апреля, в Кировском районе Петербурга сгорела иномарка. Об этом сообщило издание "Мойка 78".

Около 3 часов ночи во дворе дома №5 по улице Маршала Говорова начался пожар. Пламя охватило "Мерседес". На место происшествия направили два пожарных расчёта. На тушение пламени у них ушло более часа. К 4 часам утра пожарные закончили работу.

Мерседес уже не восстановить: у автомобиля полностью сгорел салон. Пожар также повредил отсек двигателя. Причину возгорания установят специалисты.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о пострадавших в пожаре пока не поступала.