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Под Омском на трассе Челябинск-Новосибирск в ДТП погиб молодой парень
Сегодня, 9:36
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MShaffter

Под Омском на трассе Челябинск-Новосибирск в ДТП погиб молодой парень

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Автомобиль врезался в опору электроосвещения.

 

В Омской области ночью погиб молодой парень 1998 года рождения.

МВД по Омской области сообщает, что ДТП произошло на 716 километре автодороги Челябинск - Новосибирск по направлению к Омску около половины 5го утра. Водитель 1998 года рождения не справился с управлением автомобиля "Тойота Аристо" и врезался в стационарную мачту освещения.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Капот вмят в мачту освещения.

Сегодня ранее: В Челябинске иномарка с двумя несовершеннолетними девушками упала с моста в реку (фото).

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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