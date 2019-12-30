Под Омском на трассе Челябинск-Новосибирск в ДТП погиб молодой парень

Автомобиль врезался в опору электроосвещения.

В Омской области ночью погиб молодой парень 1998 года рождения.

МВД по Омской области сообщает, что ДТП произошло на 716 километре автодороги Челябинск - Новосибирск по направлению к Омску около половины 5го утра. Водитель 1998 года рождения не справился с управлением автомобиля "Тойота Аристо" и врезался в стационарную мачту освещения.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Капот вмят в мачту освещения.

Сегодня ранее: В Челябинске иномарка с двумя несовершеннолетними девушками упала с моста в реку (фото).

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области