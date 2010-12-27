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На Шлиссельбургском проспекте около школы прорвало трубу с кипятком
Сегодня, 8:06
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lesjasap
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На Шлиссельбургском проспекте около школы прорвало трубу с кипятком

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В невском районе ночью произошел прорыв трубы с горячей водой.

В ночь на 25 декабря в Невском районе прорвало трубу с горячей водой. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в половину третьего ночи около дома номер 43 по Шлиссельбургскому проспекту. 
 
Известно, что участок коммунальной аварии находится на территории школы номер 348. Несмотря на данное обстоятельство, учебное учреждение будет работать в обычном режиме. 
 
Местные жители отмечают, что прорывы труб на участке - не редкость. Некоторые шутят, что в Невском районе с периодичностью  бьют “горячие источники”, поэтому петербуржцы могут не путешествовать в Исландию ради купания в термальной воде. 
Теги: коммунальная авария , невский район , прорыв трубы , школа 348 , шлиссельбургский проспект
Категории: Новости СПб Происшествия

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