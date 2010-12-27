На Шлиссельбургском проспекте около школы прорвало трубу с кипятком

В невском районе ночью произошел прорыв трубы с горячей водой.

В ночь на 25 декабря в Невском районе прорвало трубу с горячей водой. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в половину третьего ночи около дома номер 43 по Шлиссельбургскому проспекту.

Известно, что участок коммунальной аварии находится на территории школы номер 348. Несмотря на данное обстоятельство, учебное учреждение будет работать в обычном режиме.

Местные жители отмечают, что прорывы труб на участке - не редкость. Некоторые шутят, что в Невском районе с периодичностью бьют “горячие источники”, поэтому петербуржцы могут не путешествовать в Исландию ради купания в термальной воде.