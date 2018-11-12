За последние годы Ли переболел сразу несколькими серьезными болезнями.

В понедельник, 12 ноября, на 96 году жизни умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли. Об этом сообщает Daily Mail.

Причина смерти неизвестно. Родные Ли вызвали медиков в дом автора комиксов. Однако, он скончался сразу после прибытия в больницу.

Известно, что за последние годы Стэн Ли переболел сразу несколькими серьезными болезнями, включая пневманию и проблемы с сердцем.

Стэн Ли — создатель всех самых известных героев вселенной Marvel. Он является автором Человека-паука, Халка, людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастической четверки.

Помимо этого, он появлялся с небольшой ролью практически в каждом фильме студии.

Видео:гикнутые/YouTube