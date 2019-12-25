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Мотоцикл попал в ДТП на Планерной
Сегодня, 9:40
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Arinablinova

Мотоцикл попал в ДТП на Планерной

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В результате столкновения байкер получил небольшие травмы.

Утром в субботу, 2 мая, на Планерной улице столкнулись мотоцикл и машина марки Nissan. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы уточняют, что водитель автомобиля нарушил ПДД: неосторожно выезжал на дорогу задним ходом и не заметил мотоциклиста. В результате случившегося байкер получил небольшие травмы, а водитель легковушки потерял задний бампер. 

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись недалеко от Аничкова моста на Невском проспекте.

Фото: vk.com/spb_today

 

Теги: дтп, мотоцикл, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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