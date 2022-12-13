"Мостотрест" планирует отремонтировать 50 объектов в Петербурге

В числе объектов стенки набережной реки Фонтанки и Свердловской набережной, а также Семёновского, Красного моста и путепровода на проспекте Александровской Фермы.

В Петербурге в этом году "Мостотрест" отремонтирует 50 объектов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В числе объектов стенки набережной реки Фонтанки и Свердловской набережной, а также Семёновского, Красного моста и путепровода на проспекте Александровской Фермы. В ГАТИ добавили, что дирекция транспортного строительства в 2023 году планирует реконструкцию 11 объектов улично-дорожной сети, капитальный и текущий ремонт 107 объектов, в том числе Московского, Литейного проспектов и Ивановской улицы. Кроме того, запланировано устройство более 70 остановочных пунктов общественного транспорта.

Фото: piter.tv

