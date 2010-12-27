"Мостотрест" нашел незаконные причалы для маломерок на Мойке

Обнаруженные причалы создавали угрозу безопасности пассажиров.

Во время обследования рек и каналов "Мостотрест" нашел маломерные суда, незаконно использовавшие участки набережных для перевозки пассажиров. Об этом 14 мая сообщили на официальном сайте организации. Обнаруженные причалы создавали угрозу безопасности пассажиров.

С 20 апреля "Мостотрест" проводит рейды по рекам и каналам Петербурга, так как в городе начались водные экскурсии в маломерных судах, пользующиеся популярностью у туристов. Рекордное количество нарушений выявили на участке набережной реки Мойки - между 1-м и 2-м Садовыми мостами. Это место не первый год является популярным несанкционированным причалом. Хозяева судов не имеют законных оснований и специально оборудованных мест для пассажиров.

Специалисты обнаружили на газоне набережной приспособления для незаконной швартовки судов. Аварийно-дежурное управление "Мостотреста" демонтировало металлические колья, зацепы, трубы, которые нарушители установили там. Водолазы подняли со дна реки множество креплений для маломерных судов.

"Мостотрест" уже обратился в правоохранительные органы с просьбой помочь в борьбе с владельцами нелегальных причалов.

Фото: Мостотрест / официальный сайт.