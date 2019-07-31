"Мост глупости" поймал свою 170-ю жертву

Очевидцы выложили видео инцидента в интернет.

Всего пару дней назад мы писали, как очередная фура попалась в ловушку "Моста глупости". После этого на странице моста в социальной сети Twitter написали, что в сентябре знаменитому сооружению исполнится 10 лет, и если водители будут внимательнее, то к юбилею число пострадавших автомобилей останется магически круглым.

Но 30 июля чуда не совершилось, и юбилейная 170-я газель вновь застряла под мостом на Софийской улице.

"Вчера только попросил водителей быть осторожнее и внимательнее, чтоб не больше 170 пострадавших авто было к моему юбилею 2го сентября... Водители поняли просьбу буквально! 170я Газель прилетела уже на следующий день!" — опубликовали на странице "Моста глупости".

Видео: vk.com/spb_today_unpublished