Очередная фура попалась в ловушку "Моста глупости"

Очевидцы выложили фото инцидента.

В понедельник, 29 июля, в социальной сети ВКонтакте выложили фото фуры, застрявшей под мостом в Зеленогорске.

Пользователи интернета в комментариях к записи разделились. Кто-то ругает невнимательного водителя, а кто-то оправдывает, указывая на алтайские номера автомобиля и следование навигатору.

"Стоит, мешает проезду. Объезд по встречке" – комментируют ситуацию очевидцы.

Также, некоторое время спустя, под мостов на Софийской улице застрял грузовик.

Из-за подобных многочисленных происшествий мост на Софийской окрестили "Мостом глупости". У него даже есть официальные страницы ВКонтакте, Tвиттере и Телеграме, где написано, что со дня основания моста 2 сентярбря 2009 года уже более 167 водителей попались под ним в ловушку.

Фото: vk.com/spb_today