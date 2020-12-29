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"Мост глупости" поймал самосвал

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Под мостом не проехал уже 202 грузовик.

Днем в понедельник, 25 января, список жертв "моста глупости" на Софийской улице пополнился. В этот раз в ловушку попал самосвал. Об этом сообщил портал "Мегаполис"

Очевидцы отметили, что водитель груженого КАМАЗа пытался лихо проскочить: удар о висящий на подъезде к мосту ограничитель высоты его не остановил, он уверенно поехал вперед и застрял в середине моста под балкой. С борта грузовика что-то отвалилось, но деталь упала на грунт в кузове.

Напомним, что недавно "Мост глупости" поймал юбилейную 200-ю "жертву".

Видео: "Мегаполис"

Теги: авария, дтп, мост глупости
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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