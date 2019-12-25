Новые автомобили "Москвич" продают в петербургских в автосалонах

Telegram-канал "AutoRun SPb" сообщил о старте продаж новых моделей автомобилей "Москвич" в Петербурге. В автосалонах города появились две свежие версии внедорожника — M70 и M90.

Первые месяцы текущего года показали регистрацию 70 автомобилей бренда (без учета новых моделей серии М).

Стоит отметить, что общий объем реализации автомобилей "Москвич" в Питере снизился на 12% по сравнению с показателями предыдущего года.

Ранее мы сообщили о том, что водители из Петербурга рассказали о самых частых проблемах в автосервисах.

Фото: freepik (usertrmk)