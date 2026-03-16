Водители из Петербурга рассказали о самых частых проблемах в автосервисах

Российские автомобилисты, пользуясь услугами автосервисов, все чаще всего сталкиваются с ситуацией повторного возникновения неисправности, которая изначально привела их в мастерскую. Такую проблему отметили 38% респондентов, принявших участие в опросе, проведённом экспертами Группы Ренессанс Страхование и FIT SERVICE. Другие частые причины недовольства связаны с отсутствием эффективного решения проблемы (23%), длительностью ремонтных работ (22%) и недостаточной прозрачностью процедур (17%). Менее распространёнными проблемами являются повреждение автомобиля в процессе ремонта (4%) и грубая манера общения персонала (6%), пишет издание "Вечерний Санкт-Петербург".

Почти три четверти водителей (75%) имели опыт неудачного опыта посещения СТО, причём каждый четвертый (24%) постоянно сталкивается с подобными ситуациями, каждый пятый (28%) периодически оказывается в неприятной ситуации, а 22% признались, что подобные инциденты случаются редко.

Директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова подчеркнула, что с увеличением возраста автопарка возрастает риск ошибок при выборе автосервиса. Она добавила, что владельцы автомобилей всё чаще обращаются в неофициальные гаражи, где существует высокая вероятность приобретения некачественных запчастей, отсутствия гарантий и контроля качества. В таком контексте, как утверждает эксперт, очень важно выбрать надёжный автосервис с официальными договорами и чёткими условиями предоставления услуг.

Автомобилисты выбирают автосервис исходя из ряда критериев. Самым популярным фактором является цена (34%), на втором месте рекомендация друзей и знакомых (33%), а третью строчку занимают отзывы в интернете (28%). Чуть меньшее число автовладельцев предпочитает обращаться исключительно в официальные сервисы или крупные сети (27%). Мужчины чаще ориентируются на интернет-рекомендации, чем женщины. Если владельцу транспортного средства срочно понадобится отремонтировать машину, то большинство предпочли бы обратиться в крупную известную сеть или авторизованную станцию официального дилера (42%). Лишь небольшая группа опрошенных готова отправиться в автосервис с подозрительно низкими ценами (11%).

Исследовательская кампания проходила в феврале 2026 года путём онлайн-опроса, в котором приняли участие 1222 владельца автомобилей из 17 крупных российских городов с населением более одного миллиона человек.

Фото: Pxhere