Ребенка на детской площадке оставила неизвестная женщина.

В Москве во дворе прямо на скамейке нашли новорождённого ребёнка. Об этом рассказали в собственном Telegram-канале представители столичного управления Прокуратуры. Специалисты сослались на сообщение очевидцев из дома по Ярославскому шоссе. Когда жители заметили малыша, они сразу же обратились в правоохранительные органы. Дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки. Оперативники устанавливают личность малыша и его родителей.

Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию. пресс-служба прокуратуры Москвы

По предварительным сведениям, пострадавшего на лавочке на северо-востоке города оставила женщина. Она пришла с ребенком на детскую площадку, а затем ушла с территории без малыша.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы