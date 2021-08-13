В Москве во дворе прямо на скамейке нашли новорождённого ребёнка. Об этом рассказали в собственном Telegram-канале представители столичного управления Прокуратуры. Специалисты сослались на сообщение очевидцев из дома по Ярославскому шоссе. Когда жители заметили малыша, они сразу же обратились в правоохранительные органы. Дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки. Оперативники устанавливают личность малыша и его родителей.
Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию.
пресс-служба прокуратуры Москвы
По предварительным сведениям, пострадавшего на лавочке на северо-востоке города оставила женщина. Она пришла с ребенком на детскую площадку, а затем ушла с территории без малыша.
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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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