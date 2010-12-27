"Морской фасад" откроет навигацию на месяц позже запланированного срока

Навигация в "Морском фасаде" откроется позже из-за отказы "Принцессы Анастасии" дислоцироваться в порту.

Руководство "Морского фасада" перенесло сроки открытия навигации с конца марта на более поздний период. Теперь пассажирский порт готовится к запуску водного транспорта 27 апреля. Об этом сообщил Вадим Каширин во время выездного заседания в комиссии по промышленности городского транспорта.

По сведениям от спикера, задержка вызвана проблемами с паромом "Принцесса Анастасия". Корабль должен был прибыть в порт Санкт-Петербурга в марте 2018 года. Однако, по неустановленным причинам судно решило перебазироваться в Морской вокзал.

Напомним, что за 2017 год "Морской фасад" принял более 7,5 миллионов пассажиров. Количество посетителей на девять процентов увеличилась по отношению к тому же периоду в 2016 году. Чтобы привлечь иностранных клиентов, на территории порта предусмотрен 72-часовой режим, по которому прибывшие заграничные гости могут находиться без оформления визы.

