"Монрепо" лишил экскурсовода аккредитации за то, что он повел группу по льду

Нарушение считается грубейшим.

Руководство музея-заповедника "Парк Монрепо" лишило аккредитации профессионального экскурсовода из Петербурга. Он нарушил Правила посещения парка.

Дело в том, что экскурсовод повела группу по льду на остров Людвигштайн. Подобные передвижения по льду могут быть небезопасными.

Экскурсоводам напомнили, что проводить группы в закрытые зоны запрещено: нужно следовать строго по тропинкам, не заходить на газоны, соблюдать коронавирусные ограничения. На данный момент количество участников в группе не может превышать 20.

В случае нарушения решение принимает специальная комиссия.

Ранее сотрудники "Парка Монрепо" попросили горожан помочь птицам пережить зиму.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"