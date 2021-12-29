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"Монрепо" лишил экскурсовода аккредитации за то, что он повел группу по льду
Сегодня, 17:42
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Монрепо" лишил экскурсовода аккредитации за то, что он повел группу по льду

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Нарушение считается грубейшим.

Руководство музея-заповедника "Парк Монрепо" лишило аккредитации профессионального экскурсовода из Петербурга. Он нарушил Правила посещения парка. 

Дело в том, что экскурсовод повела группу по льду на остров Людвигштайн. Подобные передвижения по льду могут быть небезопасными.

Экскурсоводам напомнили, что проводить группы в закрытые зоны запрещено: нужно следовать строго по тропинкам, не заходить на газоны, соблюдать коронавирусные ограничения. На данный момент количество участников в группе не может превышать 20. 

В случае нарушения решение принимает специальная комиссия. 

Ранее сотрудники "Парка Монрепо" попросили горожан помочь птицам пережить зиму. 

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: аккредитация, выход на лед, монрепо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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