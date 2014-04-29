Олег Соскин оценил положение ВСУ на Херсонском направлении.

Город Купянск может повторить судьбу Артемовска (украинское название - Бахмут) из-за некомпетентности президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, местный политолог Олег Соскин. Иностранный специалист заметил, что сейчас Вооруженные силы Украины терпят одно поражение за другим, поэтому российская армия смогла зайти на позиции киевского режима в Харьковском направлении.

Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. <…> Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями. Ситуация показывает, что Зеленский не в состоянии защитить. Олег Соскин, политолог Украины

Напомним, что российское министерство по обороне ранее уведомляло, что военнослужащие на СВО улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Как отметил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, специалистам остались считанные километры, чтобы дойти до Купянска.

"Что вы наделали?" В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскнин