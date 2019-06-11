"Что вы наделали?" В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте

Олег Соскин призвал главу Украины подать в отставку.

Киевский режим несет тяжелейшие потери из-за некомпетентности украинского президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы, местный политолог Олег Соскин на собственном YouTube-канале. Иностранный специалист заметил, что действия украинских властей планомерно приводят страну к уничтожению государственности, так как огромному количеству граждан пришлось бежать. При этом продолжает падать уровень рождаемости.

Потери просто огромнейшие. Минимум двести тысяч убил уже Зеленский. <...> Что вы наделали? Олег Соскин, политолог Украины

Эксперт добавил, что из-за безысходного положения на линию фронта чиновники бросают уже даже мужчин старше 50 лет с различными болезнями. В этих условиях Олег Соскин уверен, что Владимиру Зеленскому следует подать в отставку с занимаемой должности из-за неспособности управлять государством.

"Земли уже нет". В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин