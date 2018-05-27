"Молодежная почта" откроется 28 июля в парке 300-летия

С 11:00 до 19:00 вечера гости смогут зайти в брендированный фургончик нашего издания, выбрать яркую оригинальную открытку, оставить на ней своё послание и тут же отправить близким и знакомым или любому человеку, которому захочется поделиться духом летней Северной столицы.

28 июня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга стартует инициатива "Молодежная почта" от издания "Петербургский дневник". Любой желающий сможет совершенно бесплатно отправить уникальную открытку с изображением легендарного фестиваля "Алые паруса" в любой регион России.

Эта интерактивная зона станет частью большого городского фестиваля "Молодёжные выходные: фестиваль достижений", организуемого Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

С 11:00 до 19:00 вечера гости смогут зайти в брендированный фургончик нашего издания, выбрать яркую оригинальную открытку, оставить на ней своё послание и тут же отправить близким и знакомым или любому человеку, которому захочется поделиться духом летней Северной столицы. На площадке будут присутствовать промоутеры, готовые поддержать вас и рассказать подробнее о нашем проекте".

Стоит напомнить, что пространство фестиваля разделено на тематические сектора: "Знай", "Люби", "Гордись", "Приумножай", каждый из которых предложит посетителям разнообразные занятия, выставки, мастер-классы и увлекательные игры. Посещение фестиваля свободно для всех желающих.

Ранее мы сообщили о том, что симфонический оркестр Петербургской филармонии приехал в КНР с масштабными гастролями.

Фото: "Петербургский дневник"