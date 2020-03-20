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"Могилевлифтмаш" сообщил о трехкратном увеличении производства в Петербурге
Сегодня, 22:49
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"Могилевлифтмаш" сообщил о трехкратном увеличении производства в Петербурге

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В компании рассказали, что для будущей модернизации уже решили вопросы земельного участка, на стадии обсуждения вопрос нового оборудования.

На ООО"МЛМ Невский Лифт" планируется нарастить мощность до 3 тысяч лифтов в год. Об этом "Могилевлифтмаш" сообщил "Ъ-СПб".

В компании рассказали, что для будущей модернизации уже решили вопросы земельного участка, на стадии обсуждения вопрос нового оборудования. Позже определят конкретные сроки реализации проекта и его стоимость.

Напомним, что ООО "МЛМ Невский Лифт" совместное предприятие ОАО "Могилевлифтмаш" и ООО "МЛМ Нева Трейд" (Санкт-Петербург). Производственная площадка находится в Колпино, там выпускают до 1000 лифтов в год.

Фото: Piter.tv
 

Теги: лифты, могилевлифтмаш, модернизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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