"Могилевлифтмаш" сообщил о трехкратном увеличении производства в Петербурге

В компании рассказали, что для будущей модернизации уже решили вопросы земельного участка, на стадии обсуждения вопрос нового оборудования.

На ООО"МЛМ Невский Лифт" планируется нарастить мощность до 3 тысяч лифтов в год. Об этом "Могилевлифтмаш" сообщил "Ъ-СПб".

В компании рассказали, что для будущей модернизации уже решили вопросы земельного участка, на стадии обсуждения вопрос нового оборудования. Позже определят конкретные сроки реализации проекта и его стоимость.

Напомним, что ООО "МЛМ Невский Лифт" совместное предприятие ОАО "Могилевлифтмаш" и ООО "МЛМ Нева Трейд" (Санкт-Петербург). Производственная площадка находится в Колпино, там выпускают до 1000 лифтов в год.

Фото: Piter.tv

