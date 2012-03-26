"Мое дело записывать": как жилкомы Петербурга отвечают на претензии по очистке кровель

Жители Петербурга жалуются на большое количество сосулек, свисающих с крыш зданий. Коммунальные службы не торопятся разобраться с проблемой. Об этом нашему изданию рассказали недовольные горожане, связавшись с редакцией.

Жалобы на "сосульки-убийцы" начали поступать с конца прошлой недели, когда ледяные образования появились после обильных снегопадов и небольшого потепления. Сосульки представляют еще большую опасность, чем неубранный снег, поскольку при падении могут пробить голову прохожим. В обязанности коммунальных служб входит их устранение, для этого есть специальные сотрудники. Однако уже несколько дней подряд сосульки продолжают висеть, а Смольный и губернатор Александр Беглов, вероятно, ждут первого летального исхода.

Неравнодушные петербуржцы прозвонили районные жилищные комитеты с целью узнать, когда коммунальные службы намерены избавиться от нависшей над горожанами угрозы, и затем рассказали о результатах бесед.

Так, в отделе благоустройства ЖКС №1 Фрунзенского района не смогли ответить, когда со всех домов будут сбиты сосульки. Петербуржцам предложили не ходить под домами, где установлены ограждения. Уборкой сосулек во Фрунзенском районе занимаются три подрядные организации, добавили там же, однако сроков, когда работы завершатся, не назвали. Представитель жилкома также предложил обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Там предложили оставить заявку с номером "проблемного" дома, но сроков, когда специалисты приступят к работе, не назвали.

В ЖКС №1 Невского района другого жителя Петербурга направили в районный ЖЭС, поскольку жилком якобы только собирает жалобы на плохую уборку снега и очистку кровель. В ЖКС принимают заявки. На уточняющий вопрос, в какие сроки будет рассмотрена заявка и устранены сосульки, в жилкоме №1 Невского района сослались на отсутствие полномочий.

В жилкоме №2 Петроградского района также не смогли дать конкретики. Звонившей петербурженке рекомендовали искать информацию по срокам уборки на сайте организации. Там же можно найти данные о количестве специалистов, ведущих очистку крыш.

Вероятно, что несогласованность комитетов и бюрократические процессы между ними позволяют говорить о том, что опасаться смерти с неба петербуржцам придется еще долгое время. В контексте предстоящего потепления, которое прогнозируют на выходные, эта проблема можно обостриться еще сильнее.

Фото: Piter.TV