В Калининском районе задержали "лжеминера" метро "Академическая"

В прошлом году, 18 декабря, неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что на станции якобы заложена бомба.

В Петербурге задержали хулигана, сообщившего о "мине" на станции метро "Академическая" в декабре 2017 года. Об этом в среду, 25 апреля, написали в издании "Мойка 48". Злоумышленника искали несколько месяцев.

В прошлом году, 18 декабря, неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что на "Академической" якобы заложена бомба. После проверки станции никаких угроз не было обнаружено. Когда полицейские вычислили номер, оказалось, что злоумышленник украл смартфон у настоящего владельца. По этой причине телефонного хулигана так долго не могли найти.

Мужчину задержали в Калининском районе. Еще в декабре против него возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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