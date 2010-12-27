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В Калининском районе задержали "лжеминера" метро "Академическая"
Сегодня, 9:48
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alexandra08
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В Калининском районе задержали "лжеминера" метро "Академическая"

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В прошлом году, 18 декабря, неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что на станции якобы заложена бомба.

В Петербурге задержали хулигана, сообщившего о "мине" на станции метро "Академическая" в декабре 2017 года. Об этом  в среду, 25 апреля, написали в издании "Мойка 48". Злоумышленника искали несколько месяцев.

В прошлом году, 18 декабря, неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что на "Академической" якобы заложена бомба. После проверки станции никаких угроз не было обнаружено. Когда полицейские вычислили номер, оказалось, что злоумышленник украл смартфон у настоящего владельца. По этой причине телефонного хулигана так долго не могли найти.

Мужчину задержали в Калининском районе. Еще в декабре против него возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Фото: Pixabay.com

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Теги: калининский район , метро академическая , минер , новости питера , новости питера за сегодня
Категории: Новости СПб

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