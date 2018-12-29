"Майор ВМФ" спрятал "бомбы" в нескольких домов в Петербурге и Казани

Звонивший назвал себя исламистом, завербованным США

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца Башкирии, который накануне "заминировал" несколько домов в Петербурге и Казани. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, 7 марта на пульт дежурного поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился майором ВМФ и заявил, что располагает 12 килограммами тротила. В качестве своего местоположения "военный" назвал подвал в районе Озерная, где вместе с ним находился его товарищ – старший лейтенант ВМФ. Себя звонивший назвал исламистом, завербованным США и признался, что заложил в Северной Столице 13 бомб.

Звонящий потребовал постучать в окно подвала, где он находится, или он активирует детонатор. Сотрудники полиции отследили звонок. Выяснилось, что угрозы посылались от дома 4/1 по Северному проспекту. Задержать "шутника" не удалось и теперь его активно разыскивают сотрудники полиции.

Ранее на Piter.TV: На проспекте Космонавтов мужчина поскользнулся и насмерть разбил голову

Фото: Piter.TV