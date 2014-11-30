Международный день студентов прошел в Петербурге

На территории Межвузовского студенческого городка состоялось шоу национальных кухонь в преддверии празднования дня студентов.

В прошлое воскресенье, 14 ноября, в Межвузовском студенческом городке прошло шоу национальных кухонь в преддверии празднования Международного дня студентов. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе городка.

Шоу прошло при поддержке ФГБУ "Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге" и комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Участники за час должны были приготовить блюда национальной кухни страны, которую выбрали заранее и указали в заявке. Участие приняли команды из различных вузов Петербурга, которые представили на суд жюри кулинарию 25 стран. Самой распространенной по выбору страной второй год подряд становится Италия. Студенты не только готовили еду, но и танцевали, пели песни, проводили чайные церемонии, рассказывали легенды появления блюд и общались.

В номинации "Вторые блюда" жюри покорила команда " Made in Vietnam" студентов из РГПУ им. Герцена, приготовив настоящие вьетнамские роллы. Победителями в номинации "Десерт" стала команда студентов СПб ГАСУ и НИУ ИТМО, которая представила норвежский торт. В завершении события, судьи наградили ребят памятными сувенирами и подарками, отметив высокий уровень организации кулинарного шоу и оригинальный выбор блюд разных стран.

Фото: предоставлено пресс-службой Межвузовского студенческого городка