"Мерседес" попал в ДТП на перекрестке Садовой и Вознесенского

"Пируэт" иномарки попал на камеры наблюдения.

"Мерседес" попал в ДТП на перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта. Авария, которая произошла накануне в центре Петербурга, попала на камеры наблюдения. Видеозапись момента ДТП оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах можно заметить, как от столкновения одну из иномарок закрутило, а сам автомобиль потерял запчасти прямо на дороге.

Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля "Мерседес" пытался проскочить на красный сигнал светофора, никто не пострадал.

На перекрёстке Садовой Вознесенского Мерседес шел на красный, все живы, с машин вышли сами – написали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга между девушками на лошадях и охранниками ЗакСа произошел конфликт. Piter.tv показал видео инцидента.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv