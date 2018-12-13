"Мемориал" смог продлить аренду дома на Разъезжей еще на 10 лет

Здание, которое общество занимало с 1997 года, досталось правозащитникам.

Правозащитное общество "Мемориал" останется в здании, которое занимало в течение 22 лет. Представители компании смогли договориться с чиновниками о сохранении договора аренды. Накануне между ними и Смольным подписан новый контракт.

Отметим, что петербургские правозащитники проведут в доме 9А на Разъезжей улице еще минимум десять лет. Со стороны города соответствующие бумаги подписали сотрудники ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Для "Мемориала" продлены льготные условия аренды помещений.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд арестовал имущество экс-главы УК "Пулково" Владимира Якушева.

Фото: Piter.tv