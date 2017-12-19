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"Мегамейд" построит в Лисьем Носу водопровод за 2 млрд рублей
Сегодня, 22:01
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ProkVad
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"Мегамейд" построит в Лисьем Носу водопровод за 2 млрд рублей

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Сроки сдачи работ - декабрь 2020 года.

Смольный в 3й раз нашел подрядчика на строительство канализации и водовода для поселка Лисий Нос.

Такая информация появилась на официальном сайте госзакупок. Тендер выиграло АО "МЕГАМЕЙД", оценив свои услуги в 2 млрд рублей. Всего свои предложения оставили две компании. По условиям контракта, сроки сдачи работ - 10 декабря 2020 года.

Заказчиком является СПБ ГКУ "Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса"  Длина водопроводной сети составит 31099,20 метров, канализационной —  54163,80 метров, что позволит обеспечить водопроводом и канализацией всех нуждающихся жителей посёлка Лисий Нос.

Фото: Piter.TV

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Теги: водопровод , лисий нос , мегамейд
Категории: Лента новостей Новости СПб

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