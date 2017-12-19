"Мегамейд" построит в Лисьем Носу водопровод за 2 млрд рублей

Сроки сдачи работ - декабрь 2020 года.

Смольный в 3й раз нашел подрядчика на строительство канализации и водовода для поселка Лисий Нос.

Такая информация появилась на официальном сайте госзакупок. Тендер выиграло АО "МЕГАМЕЙД", оценив свои услуги в 2 млрд рублей. Всего свои предложения оставили две компании. По условиям контракта, сроки сдачи работ - 10 декабря 2020 года.

Заказчиком является СПБ ГКУ "Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса" Длина водопроводной сети составит 31099,20 метров, канализационной — 54163,80 метров, что позволит обеспечить водопроводом и канализацией всех нуждающихся жителей посёлка Лисий Нос.

Фото: Piter.TV