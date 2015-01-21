"Мегалайн" и "Зингер Девелопмент" покажут проект "Залив островов" на ПМЭФ-2021

Компании "Мегалайн" и "Зингер Девелопмент" на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме представят проект "Залив островов", который предусматривает создание жилой и деловой зон на искусственном острове в пяти километрах от башни "Газпрома".

В Петербурге с 2 по 5 июня пройдет очередной ПМЭФ, на котором будет представлено множество проектов, направленных на развитие Северной столицы. В частности, компании "Мегалайн" и "Зингер Девелопмент" подготовили проект под названием "Залив островов", в рамках которого планируется создание искусственного намывного острова с последующей комплексной застройкой жилой, коммерческой и социально-культурной недвижимостью. Объект будет расположен в пяти километрах от "Лахта-центра".

Общая площадь земельного участка составит 200 гектаров, из них 3,2 миллиона квадратных метров отдадут под жилую застройку, 1,8 миллиона кв. м. – под коммерческую и 0,2 миллиона кв. м. – под возведение социальных объектов (школ, детских садов, больниц и прочего). "Залив островов" станет экологичным проектом, поскольку территория острова будет свободна от автотранспорта – вместо него авторы проекта предлагают использовать автоматический электрический транспорт, трамваи, персональные микровагоны и велосипеды. Высотные дома планируется облагородить вертикальными садами и "зелеными крышами".

Для создания острова будут использоваться технологии намыва, применение которых оправдало себя во всем мире. Например, 40% территорий современных Нидерландов являются намывными. В их число входит город Эйбург, который полностью возведен на искусственно появившейся земле. Одними из первых, кто начал использовать технологии намыва, стали японцы – первый намывной остров здесь появился еще в 1634 году. На сегодняшний день почти треть прибрежных территорий Японии являются намывными.

Авторами "Залива островов" выступает студия "10 Design" - международное профессионального объединение архитекторов, градостроителей, проектировщиков ландшафта и дизайнеров интерьера. Организация имеет представительства в Дубае, Гонконге, Эдинбурге и Шанхае.