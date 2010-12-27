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"Мегафон" готовится отменить роуминг внутри России
Сегодня, 20:41
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TretyakovaS
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"Мегафон" готовится отменить роуминг внутри России

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В "Мегафоне" прокомментировали встречу по поводу отмены роуминга внутри России.

Как сообщает портал 47news, глава пресс-службы компании "Мегафон" Юлия Дорохина прокомментировала встречу по поводу отмены роуминга внутри России.

По ее словам, участники встречи признали необходимость либерализации отраслевого законодательства с целью снижения затрат операторов связи при построении сетей связи и маршрутизации трафика.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что федеральная служба договорилась с операторами по отмене внутрисетевого роуминга до конца 2017 года.

Ведомство рассчитывает на решение вопроса по отмене национального роуминга в течение ближайших девяти месяцев.

Теги: мегафон , новости компаний , новости россии , роуминг
Категории: Новости России

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