"Мегафон" готовится отменить роуминг внутри России

В "Мегафоне" прокомментировали встречу по поводу отмены роуминга внутри России.

Как сообщает портал 47news, глава пресс-службы компании "Мегафон" Юлия Дорохина прокомментировала встречу по поводу отмены роуминга внутри России.



По ее словам, участники встречи признали необходимость либерализации отраслевого законодательства с целью снижения затрат операторов связи при построении сетей связи и маршрутизации трафика.



Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что федеральная служба договорилась с операторами по отмене внутрисетевого роуминга до конца 2017 года.

Ведомство рассчитывает на решение вопроса по отмене национального роуминга в течение ближайших девяти месяцев.