"Мёдом намазано": В Индиане перевернулся грузовик с мёдом

В сети опубликовано видео с места ДТП с коптера.

В Индиане США после ДТП с грузовиком по трассе разлились тонны меда.

Сообщается, что длинномерная фура, перевозившая емкости с медом, перевернулась на дороге. Мед вылился на трассу. Всего в фуре было около 20 тонн пчелиного мёда, сколько разлилось точно, не говорится. По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортного средства, и грузовик завалился на бок. Водитель получил незначительные травмы.

Ранее Piter.TV сообщал, что во Владимирской области при аналогичной ситуации по дороге разлилась моющая жидкость, которая превратила трассу в скользящее мыльное полотно. В результате произошла массовая авария, в которой погибли 2 человека.

Сегодня ранее: Момент крушения истребителя F – 16 на авиабазе в Калифорнии попал на видео.

Видео: MDK