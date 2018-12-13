Во Владимирской области из-за разлитой мыльной жидкости на дороге погибли 2 человека

В сети опубликовано фото и видео с места страшных ДТП, причиной которых стал разлив мыльной жидкости на дороге.

Накануне, 12 мая, под Ковровым во Владимирской области в трех ДТП погибли 2 человека, еще 9 пострадали.

Сообщается, что причиной ДТП стал разлив мыльной жидкости из контейнеров в результате ДТП с грузовиком. По сообщению очевидцев, дорога сразу стала очень скользкой, и автомобили теряли управление. Практически сразу на месте разлива жидкости потерял управление автомобиль "Киа Рио". В результате 5 человек, в том числе один ребенок, получили различные травмы. Затем с трассы вылетел "Киа Спортридж". Один человек в больнице.

После этого в грузовик на полном ходу врезался автомобиль "Ауди А4". В результате столкновения два человека погибли, еще три человека с травмами различной тяжести в больнице.

Ранее на Piter.TV: видео момента ДТП из Благовещенска, где ребенок попал под колеса двух авто.

Фото и видео: ВК, Подслушано Ковров