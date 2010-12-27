Грабители в медицинских масках украли на Комендантском проспекте 6 миллионов рублей

Эти деньги лежали у бригадира для выплаты заработной платы строителям.

На Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге четверо неизвестных ограбили бригадира городской стройки. Они оставили мужчину без 6 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 4 сентября, незнакомцы в медицинских масках проникли в помещение бытовки-конторы, которая находится около строительной площадки "Чистое небо". Они стали угрожать находящемуся там бригадиру ножами и пистолетом. Под угрозой расправы бригадир отдал злоумышленникам 6 миллионов 134 тысячм рублей. Эти деньги должны были выплатить строителям за работу. Помимо этого, "медики" забрали три мобильника. С места преступления неизвестные уехали на белом "Фольксваген-Поло".

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК России (разбой).



ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На стройке есть камеры видеонаблюдения, записи с которых сейчас изучает полиция.

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