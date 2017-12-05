"Мажоры" бросили очередной вызов общественности и ГИБДД повторно проехав по тротуару

После публикаций в СМИ о наглом поведении девушки на "Гелендвагене" на набережной Тараса Шевченко, появилось второе видео, на котором "мажоры" повторили заезд по тротуару в этом же месте, явно насмехаясь над всеми.

День назад в группе Instagram появилось видео с заездом по тротуару на набережной Тараса Шевченко "Геледвагена" под управлением девушки.

Видео снимал и комментировал молодой человек, пассажир авто. В один из моментов на тротуар хотели пройти два пешехода, но им пришлось отступить, чтобы пропустить внедорожник. После публикации этого видео ряд СМИ написали об этом злостном нарушении правил дорожного движения.

Молодые люди в этом же составе сегодня в ночь на 5е декабря повторили заезд по тротуару. В комментариях автор видео явно насмехается над всеми, кому не понравился их поступок. Девушка в это время продолжает ехать по тротуару и смеется.

Сообщается, что ГИБДД изучает данное видео, чтобы найти нарушителей ПДД.

Видео: Instagram/ majorka_777_