"Матрешка-тур" может быть признана банкротом

У компании накопились долги перед клиентами.

Арбитражный суд Петербурга принял исковое заявление о признании туроператора "Матрешка-Тур" банкротом. Об этом свидетельствует картотека арбитаржных дел. Истцом выступило ООО "МК Сервис".

Напомним, что турфирма "Матрешка Тур" заявила о прекращении деятельности 5 июля после потери лицензии у страховавшей ее компании. Новых партнеров турфирме найти не удалось. Перед этим 43 клиента компании написали заявления на компенсацию денег. Ущерб заявителей оценили в 5,3 миллиона рублей. В компании сказали, что что не будут выплачивать компенсации клиентам по ранее аннулированным турам.

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