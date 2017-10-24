Большая рецензия на "Матильду": красиво снятое скучное кино

Журналисты Piter.TV побывали на пресс-показе скандальной картины Алексея Учителя в кинотеатре "Великан-Парк" и готовы поделиться со своими читателями первыми впечатлениями об этой работе.

Правдивы ли "Тайны дома Романовых", и была ли Матильда на самом деле, у кого и что вообще было с Матильдой – оставим этот перечень вопросов как пищу для умов историков. А сами попытаемся решить: смотреть или не смотреть?

Начнем по порядку, а точнее, провальсируем по актерскому составу. Надо признать, здесь он подобран достойно: Сергей Гармаш в роли Александра III, Евгений Миронов в роли директора театра, Ингеборга Дапкунайте в образе матушки-царицы – безгранично талантливые личности, за которыми, без сомнения, было любопытно наблюдать в кадре.

Прекрасно воплотился в образе Николая Романова Ларс Айдингер, статный, с княжеской выправкой, "наследник престола" пленил зрительниц в зале своими невероятно голубыми глазами с первых минут фильма, и, кажется, никаких нареканий по итогу не вызвал. Пусть нам и показали мужчину, который запутался среди своих трех женщин, образ его все равно получился достойным, сдержанным, в чем-то скромным. Но вернемся к нему позднее.

Чтобы проникнуться Михалиной Ольшанской в роли той самой роковой Матильды – кажется, нужно время. И непонятно, достаточно ли для этого хронометража картины. Конечно, актриса занимает львиную долю смонтированных эпизодов, но, признаться честно, ее возлюбленный перетянул одеяло на свою сторону, и в Ольшанской не чувствуется вся та значимость главного героя, которую на нее возложили.

Отправляясь на просмотр фильма, названного одноименно "тайной любовью Императора", Матильда представляется другой. Возможно, глубже, чем вышло у Учителя. Стала ли она той самой женщиной в кадре, ради которой "топили" Козловского, ради которой можно было отречься от всего народа Руси? Не думается. Собственно, поэтому, может, в финале отречения и не произошло. На последних минутах фильма оно не то, что не случилось, о нем даже гипотетически не вспоминаешь.

Нельзя сказать, что Маля (как ее называл Император) вышла плохой. Просто она не совсем соответствует планке, на которую ее пытаются водрузить. Здесь мы получаем юную, взбалмошную девушку, с колким взглядом и чудным, периодически мелькающим, обнаженным телом. Если режиссер хотел сопоставить холодную мудрость немецкой принцессы, которой суждено было стать супругой императора с обжигающей страстью безобидного дьяволенка в пачке– тогда миссия удалась.

Кстати, о немецких принцессах. Прекрасная Луиза Вольфрам в образе Алекс (Александры Федоровны) с одной стороны вышла по образу интереснее, чем ее соперница. А с другой стороны, совершенно безвкусно составлена. И это касается не только нарядов, за которые в картине же, ругает свою невестку императрица Мария Федоровна. Практически до самого конца фильма, образ Алекс - неуклюж, угловат, достаточно глубок, но отчего-то совершенно по-женски непривлекательн. Такое ощущение, что Матильду хотели подчеркнуть всевозможными способами, поэтому отказались от создания ей достойных соперниц в сопутствующих эпизодах.

Отдельные недопонимания с образом Данила Козловского. Он мелькает в картине несколько раз и очень молниеносно. То бедного "неповоротливого борова" вешают, то топят, то жгут, а по итогу – вовсе взрывают. Фан-клуб Данилы, конечно, для такого фильма лишним не будет, но, думаю, поклонницы за такое обращение с Козловским Учителю спасибо точно не скажут. Вердикт – роль Козловского в "Матильде" самая невнятная из всех там присутствующих.

Что в этом самом ожидаем, как говорят, русском фильме удалось? Удался каждый кадр. Да-да, именно постановка кадров, планов, видов, пейзажей, дворцов – это лучшая часть этой работы. И непонятно, кому здесь отдавать лавры? Режиссеру, с его наметанным глазом, или же оператору, с волшебными руками? Кстати, такой же вопрос по части диалогов. В сказочные красоты виды иногда вписывались совершенно односложные фразочки, очень отдаленно напоминающие человеческие коммуникации, внимание, близких людей. А это камень в чьей огород? В рассадник сценаристов (а их, говорят, было на начальном этапе много) или к тому же Учителю?

Приятная музыка Марко Белтрами периодически использовалась для преизбыточного нагнетания атмосферы печали и безысходности, что часто случается с хорошей музыкой у наших режиссеров. Но все же, она хорошо дополняла историю.

Финальные кадры, конечно же, вызывали слезы у присутствующей прессы на предпоказе. Картина народной катастрофы так живо прорисованная и выстроенная - не могла не попасть в самую суть. Давка на Ходынском поле, где погибают тысячи людей из-за ажиотажа подарков в честь женитьбы Николая II, оставляет драматическое послевкусие после финальных титров. И, кажется, ты уже не помнишь ни о какой Матильде, ни о каких-то любовных линиях. Спрашиваешь себя, что же было важно в итоге? И вспоминаешь горькую судьбу всей Царской Семьи.

Не считая напряженного финала, будут в "Матильде" и погони, и острые судьбоносные моменты, и коварные интриги с похищениями. Но отчего-то, всю картину сидишь и думаешь, что это кино не о том "что", а о том "как". Сюжет оказался не настолько сильным, как предполагала того тема и пиар-компания. Если следить за построением сюжетных линий, то рискуешь выйти из кинозала обманутым и разочарованным, с внутренним ошарашенным шепотом: "И все?".

Итак, что мы имеем: очень и очень красивые декорации, костюмы, залы и все наполнении картины, вместе с глазами Ларса Айдингера – браво! Обрывистую любовную линию, с повторяющимися эпизодами миловидных сцен, без особой "глубинности", но с периодичной трепетностью. Общий вид многообещающего (по слухам) сценария, но не особо примечательной на деле истории.

Так смотреть или не смотреть? Вы ничего не потеряете, если не посмотрите. Но если все же порывы души принесут вас на "Матильду" – смотрите "не о чем" картина, а "как". И будет вам фонтан эстетического наслаждения.

А лучше, дождитесь премьеры мини-сериала "Матильда" на Первом канале, которая уже не за горами, именно она пользуется популярностью на западных телерынках. Может там зрителю будет показано внутренне больше?

Видео: официальный трейлер

Фото: кинопоиск

Дарья Молчанова