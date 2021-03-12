"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Игра завершилась со счетом 1:1.

Футбольный английский клуб "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с итальянским "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра завершилась с результатом 1:1. От "МЮ" на 50 минуте отличился Амад Диалло. Забитый гол стал для 18-летнего ивуарийца первым в составе команды после его перехода из "Атланты". Спортсмен выступает за британскую команду с января текущего года. В составе "Милана" результат показал Симон Кьер на 9 минуте встречи

Напомним, что в последний раз команды встречались в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов, когда проводился сезон 2009/2010 годов. Тогда по итогам двух встреч победу одержали англичане. Они выиграли у итальянцев со счетом 3:2 и 4:0.

В общей сложности "МЮ" и "Милан" провели друг с другом десять матчей в еврокубках. Каждый клуб одержал по пять побед.

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в игре с середняком АПЛ.

Видео: YouTube / Europa League 2021