Николай Азаров сообщил о негативной реакции украинцев на действия властей.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского и его соратников с Банковой улицы может ожидать месть от затравленных граждан. Соответствующее мнение в собственном Telegram-канале огласил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Иностранный политик заметил, что на территории Украины людей, которые сейчас настроены против действующих властей в стране, очень много.

Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей?! <…> Киевскому режиму мало не покажется — всем тем, кто сейчас защищен полицией, СБУ и так далее. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

Напмним, что крупные протесты на Украине произошли в конце июля 2025 года после того, как глава киевского режима подписал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств (Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры). После возникших массовых беспорядков Владимир Зеленский указал общественности, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств, и вскоре подписал документ после принятия ее в Верховной Раде.

Азаров: Зеленский не удержится у власти при достижении мира на Украине.

Фото: Telegram / Азаров Николай Янович