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Вячеслав Макаров празднует День Рождения
Сегодня, 11:45
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alexandra08
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Вячеслав Макаров празднует День Рождения

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Макарову исполнилось 63 года.

В понедельник, 7 мая, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров празднует День Рождения. Об этом сообщает издание "Мойка 78".

Макарову исполнилось 63 года. В Законодательное собрание третьего созыва он попал в 2003 году. Его четыре раза избирали депутатом парламента Северной столицы. В 2011 году Макаров  был назначен спикером Собрания.  В 2016 году он также прошел в парламент Петербурга и снова стал его председателем.

Напомним, что в апреле Вячеслав Макаров высказал предположение, что теракт в петербургском метро организовали с помощью Telegram.

Фото: Piter.TV

Теги: вячеслав макаров , закс петербург , новости питера за сегодня
Категории: Новости СПб

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