Майданов рассказал, как праздновали день рождения Путина

16 февраля в БКЗ состоялся концерт заслуженного артиста России Дениса Майданова. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с исполнителем.

Денис, помимо творчества, активно участвует в общественно-политической жизни страны и является доверенным лицом В.В Путина на ближайших президентских выборах. Мы решили узнать, знает ли он президента лично, как они познакомились, и каким человеком показался ему Путин:



Мы знакомы с Владимиром Владимировичом лично и познакомились уже давно, лет 8 назад, когда я поддерживал турнир "Самбо 70". Он проводился в Сочи, Владимир Владимирович неизменный участник этого турнира, а точнее зритель, сидящий в зале. Он старается не пропускать эти турниры, и я, с интервалом примерно в год, тоже принимаю участие в этих турнирах, в качестве артиста, который в начале открывает, в финале закрывает. Ну, в общем, там артистов практически нет, поскольку мероприятие достаточно закрытое. Денис Майданов

Артист рассказал нашим корреспондентам, что также имел честь выступать у Владимира Владимировича на Дне Рождения, когда президенту исполнилось 63. Праздник проходил в Сочи, и отмечалось матчем ночной хоккейной лиги, где Владимир Владимирович играл в хоккей и забил много голов:

Я выступал в начале, должен был спеть две песни до начала матча, но Владимир Владимирович с Сергеем Кужугетовичем задерживались, были какие-то вопросы государственные, и мне весь этот большой стадион на десять тысяч народу, которые пришли, пришлось держать, но это было одновременно и удовольствие. Люди пришли на хоккей и заодно попали на концерт Дениса Майданова. Я отработал вместо двух песен, минут пятьдесят, и потом мне передали благодарность от Владимира Владимировича за то, что я выручил в такой ситуации.

Денис очень ценит Путина как политика и считает, что Россия "выиграла счастливый билет", получив такого президента на долгий срок. По его мнению, это человек, который вытащил нашу страну из разрухи 90-ых годов и выстроил порядок.

Я бы поставил Владимира Владимировича в один ряд с такими великими людьми как Петр Первый, Елизавета. Это люди, которые боролись за каждую пядь нашей земли, за её честь, достоинство, уважение во всем мире, за продвижение, прогресс нашей страны, за её развитие.

Майданов также считает, что сейчас ни один из кандидатов в президенты не стоит в одном ряду с Путиным по уважению, опыту, мастерству, профессионализму.

Говорить, я хочу баллотироваться в президенты это одно, хотеть это одно, но суметь быть президентом сегодня практически ни для кого невозможно, кроме Владимира Владимировича.

Продолжая тему политики, артист отмечает, что по его мнению, Россия достигла значительных успехов в последние годы, и на международной арене нас снова уважают.

С Россией вновь начали считаться, и молодежь нашу ни в коем случае не должно пугать развитие нашей армии. Наоборот, должно радовать, это не милитаризация нашей страны. Армия - это мышцы страны. С сильными людьми, с сильными государствами всегда все будут разговаривать и договариваться. Со слабыми людьми - скажут подожди, иди постой в сторонку, пока мы тут между собой решим. Поэтому, у сильной страны должна быть сильная армия, хотя бы потому, что мы обязаны защищать свою огромную территорию, наши огромные ресурсы, на которые откровенно зарятся, порой, даже не стесняясь в прессе, другие государства.

Видео: Piter.TV

Михаил Половинчук, Эльвира Юдина