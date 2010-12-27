МФЦ снимет налогооблажение с разрушенного дома

Воспользоваться услугой могут владельцы комнат, квартир, домов, дач, гаражей и других видов недвижимости в случае полного разрушения здания в результате сноса, пожара, оползня, наводнения или другого стихийного бедствия.

Подать заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество теперь можно в центрах "Мои Документы".

Воспользоваться услугой могут владельцы комнат, квартир, домов, дач, гаражей и других видов недвижимости в случае полного разрушения здания в результате сноса, пожара, оползня, наводнения или другого стихийного бедствия.

Уведомление о прекращении налогооблажения оформляется, если здание располагается на территории Ленинградской области и снято с кадастрового учета. Чтобы получить услугу, потребуется предоставить в МФЦ заявление с указанным идентификационным номером налогоплательщика (ИНН), паспорт и документ, подтверждающий факт разрушения здания. Заявка будет рассматриваться в территориальном отделении Федеральной налоговой службы в течение 30 календарных дней, ответ заявителю поступит по почте России.

В многофункциональных центрах предоставляется свыше 550 государственных, муниципальных и дополнительных услуг: можно оформить паспорт и загранпаспорт, ИНН, водительское удостоверение и другие документы, зарегистрировать недвижимость и получить меры социальной поддержки. Больше информации об услугах можно получить на сайте www.mfc47.ru или узнать по телефону единой справочной службы МФЦ 8-800-500-00-47.

Источник: пресс-служба ЛО