«МЕРТВЕЦ»: фильм-загадка Джима Джармуша

Ретроспективный показ Джима Джармуша в кинотеатре «Родина» открылся картиной «Мертвец» — самой загадочной и известной работой режиссера.

Жанр «Мертвеца» определить довольно сложно. Это и чёрная комедия в стиле «вестерн», и роуд-муви, и философская притча с огромным количеством литературных отсылок. На Каннском фестивале «Мертвеца» освистали, назвав претенциозным и унылым, зато сейчас им восхищаются, пишут огромное количество статей по его мотивам и именно через призму «Мертвеца» рассматривают другие работы режиссёра. Так давайте отправимся в медитативное путешествие по реке Стикс в сопровождении Джима Джармуша, Джонни Деппа и Нила Янга.

Сюжет фильма довольно прост: главный герой, Уильям Блейк (сыгранный Джонни Деппом), отправляется в город Машин (Machine), чтобы устроиться на место бухгалтера на металлургический комбинат. Должность он не получает, а, став свидетелем (и причиной) сцены ревности, убивает сына владельца комбината, получает серьезное ранение и пускается в бега. За его голову назначают большое вознаграждение и банда наемных убийц отправляется в погоню. А герой знакомится с индейцем по прозвищу Никто и тот решает отвести Блейка к «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи».

«Я горжусь этим фильмом, потому что в его основе на первый взгляд очень простая история и очень простая метафора: жизнь - это путешествие», — писал режиссер о своей работе. И правда, на первый взгляд картина может показаться простой, но в ней таится множество загадок и особенностей.

Например, как для обычных зрителей, так и для киноведов, открытым остаётся вопрос, когда именно умер Уильям Блейк и умер ли? Ведь существует несколько версий: он был мертв еще до начала фильма, погиб от выстрела во время сцены ревности, умер в ту ночь, когда Никто увидел череп мертвеца вместо лица своего друга или в индейском поселении строителей каноэ, застрелен у фактории... Или же все происходящее – просто сон? Ведь в начале картины герой заснул в вагоне поезда и все сюрреалистичные события начались уже после этого.

Еще одна интересная черта картины: часто персонажи фильма говорят так, как будто в курсе того, что происходило с другими героями в параллельных сценах. Джармуш сделал это умышленно. Ведь такие моменты подчеркивают условность времени и закольцованность композиции картины. Круг композиции не замыкается и в финале, ведь первая реплика фильма отсылает к его последней сцене.

Иногда, при просмотре «Мертвеца» думаешь: «Как же удачно подобрана музыка!» А ведь музыка писалась специально для фильма. Более того, это была чистая импровизация. Нил Янг смотрел картину и играл на гитаре все то, что приходило ему в голову. Для любителей литературы будет интересен образ Уильяма Блейка, ведь он является тезкой известного английского поэта и в фильме есть прямые и непрямые цитаты его произведений. А псевдоним индейца «Никто» отсылает к «Одиссее» Гомера. Кто знает, может и фамилии Рассел и Дикинсон появились в фильме не случайно?



Еще в «Мертвеце» можно увидеть Игги Попа в женском платье и двусмысленной роли, посмеяться над довольно дикими шутками, подумать кто же на самом деле «Мертвец», вынесенный в название, восхититься потрясающей операторской работой, плавными, гипнотическими черно-белыми кадрами и пройти весь этот долгий путь к мудрости, смирению и смерти вместе с главным героем, который всю картину ищет покоя для своей души.

Лиза Назаренкова

Видео: YouTube, кинокомпания DEBIL PICTURES г. Курган