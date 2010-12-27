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В Петербурге пойман "ломбардный вор", похитивший украшения на 870 тысяч рублей
Сегодня, 9:43
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lesjasap
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В Петербурге пойман "ломбардный вор", похитивший украшения на 870 тысяч рублей

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Грабителя петербургского ломбарда задержали и забрали все похищенное.

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу рассказало о поимке вора, совершившего крупную кражу из городского ломбарда. Похититель забрал ювелирные украшения на общую сумму 870 тысяч рублей. 
 
Преступление было совершено еще в августе 2017 года на проспекте Просвещения. Однако, поймать грабителя удалось только сегодня. 
 
В краже обвиняется 36-летний житель Петербурга. Злоумышленник находится в городе без регистрации. Сейчас мужчина задержан по статье номер 91 УПК РФ. Все похищенное изъято у него из дома. 
 
Теги: вор , кража , ломбард
Категории: Новости СПб

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