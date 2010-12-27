В Петербурге пойман "ломбардный вор", похитивший украшения на 870 тысяч рублей

Грабителя петербургского ломбарда задержали и забрали все похищенное.

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу рассказало о поимке вора, совершившего крупную кражу из городского ломбарда. Похититель забрал ювелирные украшения на общую сумму 870 тысяч рублей.

Преступление было совершено еще в августе 2017 года на проспекте Просвещения. Однако, поймать грабителя удалось только сегодня.

В краже обвиняется 36-летний житель Петербурга. Злоумышленник находится в городе без регистрации. Сейчас мужчина задержан по статье номер 91 УПК РФ. Все похищенное изъято у него из дома.