Тюменец заключён под стражу за разбой в цветочном салоне и нападение с ножом на работника ломбарда

Мужчина хотел купить наркотики на украденные средства.

Житель Тюмени оказался заключен под стражу по статье за разбой в цветочном салоне, а также нападение с ножом на работника ломбарда. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Специалисты пояснили, что в вечернее время злоумышленник зашёл в торговую точку, откуда забрал при угрозе расправой флористу из кассового аппарата 15 тысяч рублей. Затем мужчина зашёл в ломбард, расположенный неподалёку, осмотрелся и попросил показать музыкальную колонку с витрины. Когда продавец отвлёкся, то посетитель ударил потерпевшего ножом. Известно, что позже сотрудника пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Несмотря на полученное ранение, потерпевший оказал нападавшему сопротивление, и тот выбежал на улицу. пресс-служба МВД РФ по региону

Полицейские смогли установить личность преступника и задержать его по горячим следам неподалёку от места жительства. В ходе личного досмотра оперативники изъяли у местного жителя похищенные 15 тысяч рублей. Со слов задержанного, денежные средства он планировал потратить на покупку наркотических веществ. В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 2 статьи 162, а также части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый помещен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа