"Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 6 и 13 января

Электрички на лыжные трассы будут ходить 6 и 13 января.

В субботу в Санкт-Петербурге стартует маршруты “Лыжных стрел”. Поезда, которые отвезут местных лыжников до снежных трасс, заберут пассажиров с Финляндского вокзала и платформы “Обухово”. Об этом сообщили представители пресс-службы Комитета по физической культуре и спорту в регионе.

Электрички дойдут до станций поселков Орехово и Шапки. Первый состав тронется от “Обухово” в 9.52 и пройдет с остановкой через Колпинский вокзал в 10.13 утра. Поезд доедет до пункта Шапки. Возвращение “Лыжной стрелы” намечено на 17 часов вечера.

С Финляндского вокзала электропоезд отойдет в направлении до Орехово в 9.15, а вернется в 16.32 вечера.