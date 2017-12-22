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"Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 6 и 13 января
Сегодня, 16:07
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lesjasap
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"Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 6 и 13 января

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Электрички на лыжные трассы будут ходить 6 и 13 января.

В субботу в Санкт-Петербурге стартует маршруты “Лыжных стрел”. Поезда, которые отвезут местных лыжников до снежных трасс, заберут пассажиров с Финляндского вокзала и платформы “Обухово”. Об этом сообщили представители пресс-службы Комитета по физической культуре и спорту в регионе. 
 
Электрички дойдут до станций поселков Орехово и Шапки. Первый состав тронется от “Обухово” в 9.52 и пройдет с остановкой через Колпинский вокзал в 10.13 утра. Поезд доедет до пункта Шапки. Возвращение “Лыжной стрелы” намечено на 17 часов вечера.
 
С Финляндского вокзала электропоезд отойдет в направлении до Орехово в 9.15, а вернется в 16.32 вечера. 
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Теги: горнолыжный курорт , колпино , лыжные стрелы , обухово , орехово , снежный склон , финляндский вокзал , шапки
Категории: Новости СПб

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