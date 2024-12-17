"Литрес" зафиксировал спрос на нон-фикшн литературу о русском фольклоре

Эксперты презентовали рейтинг произведений, которыми наиболее часто интересуются пользователи.

Выручка от продаж нон-фикшн литературы о русском фольклоре в период с 1 января по 31 октября 2025 года достигла рекордного уровня за последние пять лет. Соответствующее заявлением журналистам сделали сотрудники пресс-службы книжного сервиса "Литрес" со ссылкой на собственное исследование. Специалисты установили, что показатель превысил отметку в 2,6 миллиона рублей. Интерес пользователей вырос на 133 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а также на 143 процента по сравнению с итогами последних пяти лет.

Выручка составила более 2,6 млн рублей. В сравнении с 2021 годом (01.01.2021 - 31.10.2021) спрос на контент о русском фольклоре вырос на 1700%. сообщение от пресс-служюбы "Литреса"

Известно, что сейчас лидером среди самых популярных книг по указанной теме является аудиоверсия нон-фикшна Ульяны Нежинской "Недетские сказки о смерти, сексе и конце света. Смыслы известных народных текстов" в озвучке Лилии Власовой. Вторую строчку рейтинга заняла эта же книга, но уже в текстовом формате. На третьем месте расположилось полухудожественное исследование северного фольклора "Баба Нюра. Либежгора. Мистический роман, основанный на реальных событиях" за авторством Рустама Разуванова. Далее в списке указан классический труд Владимира Проппа о русском фольклоре "Исторические корни волшебной сказки" в озвучке Александра Аравушкина. Следом за ним находится сборник мистических историй о Либежгоре "Баба Нюра. Мистический фольклор".

В 2022 году в Петербурге открылась первая цифровая библиотека.

Фото: pxhere.com